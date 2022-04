Eslovênia e Lucas pretendem continuar namoro após 'BBB 22' - Reprodução/Instagram

Eslovênia e Lucas pretendem continuar namoro após 'BBB 22'Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2022 17:27

Rio - Enquanto o "BBB 22" se aproxima da grande final, a vida dos ex-participantes da edição continua dando o que falar fora da casa. Após formar o primeiro casal da temporada, Eslovênia Marques segue em clima apaixonado com Lucas Bissoli e revelou que os dois estão namorando oficialmente.

fotogaleria

"Quando entrei no programa, confesso que não imaginava que ia ficar de casal, que ia me apaixonar lá dentro... No início, acho até que fui meio dura na queda (risos). Mas, com o tempo, acabei não resistindo. Acho que nós entramos no programa já dispostos – eu sou uma pessoa que me permito muito em relação ao que eu sinto e o Lucas foi uma pessoa que me surpreendeu bastante", declarou a modelo em entrevista ao Gshow.

Em seguida, Eslô se declarou ao amado e contou alguns detalhes do que o casal viveu após o reencontro fora do reality show: "O Lucas foi o meu prêmio do Big Brother e falo isso com muita convicção e muita sinceridade. Fico feliz porque, aqui fora, a gente mantém a mesma ideia, o mesmo sentimento. Acho que isso cada vez mais se multiplica: a vontade de estar junto, de fazer dar certo... A gente já trocou as alianças, o que foi um momento muito especial e quero guardar para sempre", afirmou.

"Dentro da casa, eu e Lucas já tínhamos esse sentimento de querer continuar a nossa relação, mas a gente tinha um pouco de medo porque não sabíamos como seria aqui fora, e acabamos nos surpreendendo. A gente saiu e o sentimento de querer estar junto, não só permaneceu, como multiplicou", continuou a miss.

Além disso, Eslovênia ainda abriu o jogo sobre a relação entre as famílias dos ex-BBBs: "Já conheci minha sogra, estou há alguns dias com ela, é maravilhosa. A gente conversa bastante. Lucas conhece minha mãe e meu pai só por videochamada, por WhatsApp, mas a gente vai conseguir organizar direitinho uma data para que ele vá na minha cidade, para que eu vá na dele, e aí as famílias se conheçam cem por cento", explicou.