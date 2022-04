Rafa Kalimann conta que passou mal antes de apresentar a primeira edição do ’Bate-Papo BBB’ - Reprodução Internet

Publicado 25/04/2022 11:45

Rio - Rafa Kalimann já está em clima de despedida do "Bate-Papo BBB". O reality show chegará ao fim na terça-feira e, na madrugada desta segunda, após entrevistar Eliezer, Rafa usou as redes sociais para agradecer a equipe médica da TV Globo e fez revelações sobre sua primeira vez apresentando o quadro. Ela contou que passou mal e teve que receber atendimento após a primeira edição do programa.

"No primeiro dia de gravação, eu passei muito mal. Eu fui para o hospital depois. Meu corpo sentiu muito. Minutos antes da gravação, eu estava com médicos comigo, eu estava super apreensiva", revelou Rafa nesta madrugada.

"É muito gostoso ter uma sensação de evolução. Estava com muito medo e preocupada. Eu tive muita coragem de fazer acontecer. Mas meu corpo sentiu isso. Eu não tinha pressão! A gente teve acompanhamento. Em segurança, a gente fez o primeiro. E fazer o último, encerrar tão para cima. O coração está grato!", finalizou a apresentadora.