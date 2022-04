Rodrigo Mussi tem alta da UTI nesta quarta-feira - Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi tem alta da UTI nesta quarta-feiraReprodução/Instagram

Publicado 24/04/2022 19:54 | Atualizado 24/04/2022 19:57

Rio - Rodrigo Mussi está se recuperando cada vez mais, desde que sofreu um acidente de carro no dia 31 de março, em São Paulo. Um de seus amigos, Pedro Coutinho, o acompanha no hospital neste domingo (24) e usou as redes sociais para dar detalhes da recuperação do ex-BBB.

fotogaleria

"Ele ta muito bem, estamos trocando ideia desde 2 da tarde! Fez fisioterapia, andou pelo corredor, tomou açaí! Mais um dia vencido, cada vez mais animado, ele ta doido para ir embora! Para isso acontecer ele precisa se alimentar melhor, então se tem alguma oração para isso, podem fazer", escreveu no Instagram.

Segundo o boletim médico de Rodrigo, também divulgado no final da tarde deste domingo, o ex-BBB: "Continua se recuperando, vencendo cada fase, mais lúcido e ativo aos poucos. Ele está fazendo atividades e exercícios. Acreditamos que em breve será encaminhado para a reabilitação intensiva".