Boninho na Marquês de SapucaíWebert Belicio / Agnews

Publicado 24/04/2022 12:53

Rio - Boninho conferiu de perto os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, no Rio, na noite deste sábado. No local, o diretor do 'Big Brother Brasil' abriu o jogo e revelou seu participante preferido desta edição do reality global, em entrevista à Veja.

"Meu favorito era o (Pedro) Scooby. Agora não vejo a hora de todo mundo sair, não aguento mais", confessou o marido de Ana Furtado. Boninho e o surfista, inclusive, se encontraram no Sambódromo e se abraçaram.

Na Passarela do Samba, Boninho ainda foi tietado por Viih Tube e Gabi Martins, ex-participantes do programa. Eles se abraçaram, conversaram um pouco e posaram para fotos. O momento foi compartilhado pela youtuber através de um vídeo publicado no Instagram Stories.