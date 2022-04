D.G relembra com Eliezer o momento em que recebeu o convite para o programa - Reprodução / Instagram

D.G relembra com Eliezer o momento em que recebeu o convite para o programaReprodução / Instagram

Publicado 24/04/2022 17:05 | Atualizado 24/04/2022 17:08

Rio - Na tarde deste domingo (24), Douglas se reuniu com Eliezer para analisar a experiência de participar do "BBB 22". O ator confessou que pensava em recusar o convite para o reality, ao passo que o empresário refletiu sobre autoconhecimento e afirmou que aprendeu muito sobre si mesmo nesses últimos três meses.

"Sabe o que é a sensação? O Brasil inteiro falou da gente em algum momento. Muito louco isso. Quero ver os memes. Tem uns memes bizarros aí. Nossa, os meus amigos vão me zoar muito", disse Douglas.

"Os meus amigos devem estar espantados, tipo: 'Caralh*, o Eli tá lá até agora'. Eu me nunca imaginei dentro do Big Brother. Que loucura. Eu só fui começar a me imaginar depois que fui selecionado para participar do processo", confessou Eli.

"O dia em que me ligaram [para fazer o convite] eu falei: 'Hã?'. E quando começou esse negócio de camarote todos os meus amigos falaram: 'Esse é um programa que você tem que ir, cara. Se te convidarem, você não vai, não?'. Eu falei: 'Vou nada. Só tem maluco lá dentro'", relembrou D.G.

Eliezer soltou uma risada, e logo ponderou: "De fato, é. Mas acho que todos os brasileiros deveriam passar por isso. Isso aqui é um aprendizado, um 'intensivão'. Você sai uma pessoa muito melhor, que entra. Porque aqui, para você buscar o seu equilíbrio, para conseguir não 'surtar', você tem que entrar dentro de você e se resolver".

"Lá fora a gente fica escondendo as coisas dentro da gente, evitando lidar com algumas coisas. A gente consegue fugir de várias formas para não encarar a realidade. E aqui não tem isso. Você tem que olhar para dentro de si, se encarar, se corrigir, se desculpar. Tudo. Você tem que se enfrentar", acrescentou o publicitário.