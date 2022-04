Dani Calabresa comemora sucesso no ’CAT BBB’ - João Cotta / TV Globo

Publicado 24/04/2022 07:00

Rio - Com seu humor afiado e uma incrível habilidade para imitar as características e trejeitos alheios, Dani Calabresa é um dos grandes destaques do “BBB 22”, da TV Globo, que chega ao fim na próxima terça-feira. No reality show, a humorista comanda o aclamado “CAT BBB”, que anteriormente era liderado por seu amigo Rafael Portugal. O desafio foi grande, mas Dani deu conta do recado e conseguiu deixar a atração com a sua cara. Para isso, ela contou com algumas dicas de Rafael, mas principalmente com seu próprio talento.

Nesta reta final do programa, Dani analisa sua trajetória, relembra o momento em que recebeu o convite e comemora o sucesso do humorístico. “Foi uma surpresa muito grande este convite. Sempre gostei muito do ‘BBB’ e já acompanhava, então foi maravilhoso! O desafio inicial era entrar em um lugar que era comandado pelo meu amigo e já consagrado no posto, Rafael Portugal. Fiquei nervosa, claro, mas aos poucos fui conseguindo encontrar o meu lugar”, explica.



“Eu e o Rafa conversamos muito sobre o quadro. Viajamos juntos no começo do ano e falamos (sobre o ‘CAT BBB’). Ele me deu apoio e até contou como funcionava com ele, o que dava certo e o que achava que não dava. Ele é muito querido!”.



Imitações



Um dos maiores acertos de Dani Calabresa no “CAT BBB” foram as hilárias imitações que a humorista fez dos brothers. A artista conseguiu captar o jeitinho calmo e zen de Jade Picon ao se expressar, passando pelo sotaque goiano da dra. Laís Caldas, o afobamento da professora Jessilane Alves e a autoconfiança de Naiara Azevedo. Para ela, as imitações surgiram de forma natural e foram um grande sucesso.



“Sempre gostei muito de imitar as pessoas e acredito que este foi um bom ponto a explorar… o público ia reagindo com cada imitação e eu ia me empolgando mais e mais. Agora já bateu até saudade”, brinca a comunicadora, que revela ter adquirido este “dom” ao observar a mãe, dona Marlene.



“Eu amo fazer isso (imitação) desde pequena. Comecei porque observava minha mãe imitando as pessoas do nosso prédio depois de uma reunião de condomínio, era divertidíssimo ficar observando ela contando e gesticulando sobre nossos vizinhos. A partir daí comecei a fazer igual e meus amigos começaram a achar graça”, relembra.



“Acho que a raiz de tudo começa com este lado brincalhão e divertido que minha mãe tem. Depois, fiz teatro e fui me apaixonando por comédia e por fazer as pessoas rirem. E para imitar alguém, eu acho que primeiro eu reparo na voz ou no jeito de falar, e aí eu costumo contar uma história imitando as reações das pessoas. Quando alguém reage rindo ou comentando ‘ficou igual!’, aí eu crio coragem pra fazer na TV”, diz Dani sobre seu processo de criação.



“É muito louco isso porque consigo pegar trejeitos de algumas pessoas e eu nem escolho, do tipo: ‘ah, vou imitar essa’. Eu simplesmente pego o jeito de falar e faço (risos). Mas isso não acontece com todas as pessoas. Adorei imitar a maioria das meninas do BBB 22”, garante.



Vem filme novo aí



Dani Calabresa já passou por inúmeros programas de TV, como o icônico “Furo MTV”, o “CQC”, da Band, o “Zorra”, da Globo, entre outros. No entanto, a humorista revela que não se sairia tão bem como participante de um reality show. “Jesus amado... ‘No Limite’ não tem como. Eu tenho bronquite!!! Só de assistir o povo correndo nas dunas eu já fico com falta de ar”, brinca a artista, que em breve estará nas telonas em um longa com Fábio Porchat, Paulo Vieira e Miá Mello.



“Tem um filme que estreia esse ano: “O Palestrante”, com o Fábio Porchat, Paulo Vieira, Mia Mello. Está super divertido. Não sei a data certinha, mas me falaram que sai esse ano (risos). E tenho muita vontade de protagonizar uma comédia romântica, filme ou série. Amo esse estilo de filme com Sandra Bullock, Jennifer Aniston…”, revela a comediante, que se sente realizada no humor e por enquanto ainda não pensa em se arriscar no drama.



“Humor é o que sei fazer e o que ensaio e treino desde sempre. Lutei muito para ser uma comediante e hoje me sinto realizada podendo fazer isso. Por enquanto, estou feliz demais com o humor”, sentencia.



Realizada



Aos 40 anos, Dani Calabresa se sente realizada não só no humor, mas em todos os aspectos da vida. Além da excelente fase profissional, a atriz está noiva de Richard Neuman. Os dois estão juntos desde 2019 e a sintonia foi imediata.



“Me sinto muito realizada! Agradeço a Deus por fazer o que eu amo, e por estar feliz e noiva do Richard, que é um cara superamoroso, divertido e carinhoso. A gente sonha, sim, em ter filhos humanos, porque agora sou mãe do Pingo, cachorro que mudou minha vida. Sou apaixonada por ele!”, afirma.



E com Dani não tem tempo ruim. Há alguns anos, a humorista teve que lidar com questões complicadas envolvendo assédio, mas o episódio já foi superado com o apoio do público, da família e amigos. “Foi difícil ter questões pessoais expostas sem ter vontade de que isso acontecesse, mas já passou e hoje me sinto uma mulher feliz, com projetos futuros maravilhosos, minha família com saúde… Só gratidão!”, comemora.