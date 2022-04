Arthur lamentou erro em prova de resistência - Reprodução/Gshow

Arthur lamentou erro em prova de resistência Reprodução/Gshow

Publicado 23/04/2022 14:45

Rio - Arthur Aguiar seguiu repercutindo sua eliminação na prova de resistência que garantiu Paulo André na final do 'BBB 22'. O cantor esqueceu de acionar o botão antes do cronômetro zerar e viu o atleta olímpico conquistar a primeira vaga como finalista do reality show.

fotogaleria No banheiro da casa, Arthur explicou a importância de chegar na final do programa. "Estar na final é muito mais simbólico por tudo que eu passei na minha vida nos últimos anos, pela maneira como eu entrei aqui e pela minha trajetória dentro do jogo. É por isso, entende? Eu nem entrei muito nisso de ir para a final, porque eu não achei que seria possível. Então é isso, é muito mais pelo simbolismo da final", desabafou.

"Entendo. Para você ter uma ideia, nem roupa da final eu tenho", comentou Eliezer. "Eu tenho, eu fiz a roupa. Mas eu fiz porque quase me obrigaram. Eu falava: 'Pra que vamos fazer roupa da final? Vou com qualquer roupa'. Aí fizeram, tanto que eu quis só a jaqueta", disse. "Eu também não imaginava que chegaria, mas cara, vamos pensar positivo", pediu o designer. "É, vamos ver", concordou.



Em seguida, Arthur Aguiar lamentou, mais uma vez, a desatenção na prova. "Ontem eu estava muito abalado. Fui para a cama e foi inevitável mano. Deitei no travesseiro e comecei a chorar. Porque foi a única vez no programa que só dependia de mim", afirmou.