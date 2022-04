Brothers assistem aos desfiles das escolas de samba - reprodução da TV Globo

Brothers assistem aos desfiles das escolas de sambareprodução da TV Globo

Publicado 23/04/2022 07:45

Rio - Arthur Aguiar, Paulo André, Douglas Silva e Eliezer puderam assistir aos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, do Rio, na casa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na noite desta sexta-feira (22). Chateado com sua desclassificação da prova do líder, o marido de Maíra Cardi ignorou a transmissão do Carnaval e preferiu dormir um pouco. No entanto, os demais brothers eram pura empolgação.

fotogaleria

Eles vibraram ao ver a passagem das ex-BBBs Natália e Brunna Gonçalves pela Avenida no desfile da Beija-Flor de Nilópolis. "Olha, é ela. A Nat aí!", exclamou Douglas. Os brothers, então, se aproximaram do telão. Eles pularam e gritaram o nome da ex-sister. "Vai Natália! Vamos!". Paulo André reagiu: "Irado demais!". Logo depois, Brunna Gonçalves apareceu como uma das musas da escola. "É a Brunna? É a Brunna! Olha a Brunna!", comentaram eles. "Nossa, como eu estou feliz", afirmou Eliezer.