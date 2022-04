Paulo André se diverte com pegadinha da produção do 'BBB 22' - Reprodução

Publicado 23/04/2022

Rio - Pedro Scooby conquistou o público com seu coração imenso e a leveza de encarar a vida. Apesar de deixar claro que nunca tinha assistido ao 'Big Brother Brasil', da TV Globo, o surfista deu aula de como ser um participante brilhante durante os 95 dias em que ficou confinado. Ele construiu uma linda amizade com Paulo André e Douglas Silva, protagonizou um dos maiores memes da edição, com seus 'apagões', venceu quatro provas do líder e duas do anjo, cumpriu o castigo do mostro uma vez, recebeu 21 votos no confessionário e disputou três paredões. No entanto, faltando apenas cinco dias para a final, o atleta deixou o confinamento após receber 55,95% dos votos do público em um paredão contra Eliezer e Douglas Silva, na noite desta quinta-feira.

"O BBB foi a experiência mais louca da minha vida, mas foi muito especial. Uma experiência que vou guardar com carinho no meu coração. Tive muitos momentos de poder olhar para mim lá dentro. Eu sempre levei a vida muito para frente, viajando, curtindo, sem tempo de parar e refletir. Lá eu tive esse tempo. Tive também as amizades que fiz e que vou levar para a vida", afirmou Scooby, que não lamenta o fato de deixar o programa na reta final.

"Senti que tudo foi cumprido, que minha trajetória era para ser assim, desse jeito. Não era uma coisa para qual eu olhava, mas, claro, se entrasse R$ 1,5 milhão na minha conta eu ia ficar muito feliz! Mas tudo que eu tinha para viver ali, eu vivi; já estava satisfeito e me sentindo realizado. Acho que foi basicamente isso. Todo mundo que está ali hoje é merecedor do prêmio. Obviamente vou torcer para o PA e para o DG, quero muito que eles ganhem".

Ao ser questionado sobre o que faltou para ele chegar à final do programa, o surfista opina: "Acho que não faltou nada, na verdade. Eu não tinha como ser uma pessoa diferente do que eu fui. Fui aquilo ali e era para ser aquilo. O meu maior prêmio foi quando eu comecei a encontrar as pessoas fora do BBB e, até hoje de manhã, todo mundo falou: “Você é meu campeão!”.

Pedro Scooby arrancou boas risadas do público com seus apagões. Já no 'BBB 22', a produção do programa brinca com a situação e usa "Because I got high", do rapper americano Afroman, como fundo musical. "É muito louco porque, aqui fora, eu não era assim. Eu tinha alguns poucos momentos assim na minha vida. Mas, como meus pensamentos sempre foram bem alinhados, eu não tinha que ficar fritando a mente como no BBB, pensando no que estava acontecendo fora do confinamento, na minha família, acho que nunca tinha acontecido desse jeito. Nunca foi uma coisa tão perceptível. No BBB eu pensava muito em outras coisas. Então, quando o assunto não estava me interessando tanto, meu pensamento fluía para o que eu estava pensando no momento e, quando eu voltava, eu ainda estava no assunto de antes. E a galera deu risada! Mas eu acho muito engraçado porque é o meu jeito mesmo. Isso nunca me atrapalhou com nada, nem no surfe, nem com meus filhos, então está tudo certo", diverte-se.

Um dos queridinhos do público, Pedro Scooby fala sobre seus planos pós-reality. "Quero muito voltar a treinar. Tem alguns compromissos que ainda tenho que cumprir antes, mas eu quero mesmo é voltar para a minha vidinha em Portugal, do mesmo jeito que eu deixei, e que é muito maravilhosa, cheia de amor, de alegria e de paz. Quero voltar para ela e poder treinar", comenta.