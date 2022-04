Eliezer e Arthur Aguiar - reprodução da TV Globo

Publicado 23/04/2022 11:54

Rio - Arthur Aguiar não superou o mole que deu durante a prova de resistência do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. Durante um bate-papo com Eliezer, neste sábado (23), o marido de Maíra Cardi lamentou o fato de não ter apertado o botão da dinâmica antes do término do tempo e ter sido desclassificado da disputa, após 19 horas, por isso.

"Cara, não dormi quase nada", confessou o ator. "Não conseguiu dormir?", perguntou Eli. "A cabeça né? Não para... não consigo aceitar que eu dei esse mole", admite Arthur. "Não consigo me perdoar. É como se eu tivesse pego toda a minha trajetória e colocado toda ela em risco na minha última oportunidade, entendeu?", completou.

Eliezer disse que entendia o amigo e o aconselhou. "Eu sei como é. Mas tenta não se culpar tanto assim. Aconteceu o que tinha que acontecer", afirmou o designer. "É difícil para mim, mas vou tentar", prometeu.