Paulo André e Douglas Silva conversam na cozinha do BBB - reprodução da TV Globo

Paulo André e Douglas Silva conversam na cozinha do BBB reprodução da TV Globo

Publicado 23/04/2022 14:31

Rio - Após vencer a última prova de resistência do 'BBB 22', da TV Globo, Paulo André confessou para Douglas Silva, neste sábado, que ainda não acredita que está na final do reality show. "A ficha não cai, tá ligado? Viver todos os dias do BBB. Isso é bizarro. Todos! Do 0 ao 100, independente se ganhar ou não", afirmou o atleta.

Vale lembrar que a final da atração acontece terça-feira, dia 26. A emissora anunciou, nesta sexta-feira (22), que o encerramento do 'BBB' terá um "festival" com oito atrações musicais. Enquanto o trio de finalistas ainda não está definido, a certeza é de que as ex-sisters Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria retornam ao programa para se apresentar no palco do gramado, na próxima terça-feira, dia 26, assim como Léo Santana, Xamã, Matheus & Kauan, Jão e Paulo Ricardo.