Scooby explica o apelido dado por Luana Piovani para ele e as criançasReprodução / Instagram

Publicado 23/04/2022 13:37 | Atualizado 23/04/2022 13:39

Rio - A relação entre Pedro Scooby e Luana Piovani aparenta ser marcada por momentos de amor e ódio. Durante o "BBB 22", Luana admitiu estar torcendo pelo ex-marido, mas também soltou algumas alfinetas nas redes sociais: "Ele é estrupício, mas é do bem!", disse a modelo ao pedir o apoio do público para que o surfista permanecesse na casa.

Agora, fora do reality, Scooby esclareceu que Luana emprega o termo "estrupício" como um "apelido" carinhoso, ao lidar com ele e seus filhos, Dom, Bem e Liz.

"A Luana tem isso de dividir muito as coisas na internet, e às vezes, as pessoas acham que a gente está brigando. Mas quando um precisar do outro, a gente sempre vai poder contar." explicou o surfista ao podcast "BBB Tá On", e acrescentou: "Ela é uma pessoa que é mãe dos meus filhos, vai estar na minha vida eternamente. A melhor relação que eu puder ter com ela, eu vou sempre querer ter, porque isso vai sempre refletir nas crianças."

Scooby também ficou sabendo do apoio que recebeu da ex-namorada, Anitta e disse que agradecia o carinho da cantora.

Refletindo sobre suas antigas parceiras, o atleta afirmou: "A Luana foi uma pessoa com quem aprendi muito na vida, devo muitas coisas que conquistei a ela, as coisas que ela me ensinou, como a Anitta também foi essa pessoa. [...] Eu sou um cara muito agradecido pelas pessoas que colocaram na minha vida. Não sou um cara que olho para trás e penso que a relação não tinha que ter acontecido".