Maíra Cardi explica sono excessivo do marido Reprodução/Instagram

Publicado 23/04/2022 18:12

Rio - Maíra Cardi usou o Instagram Stories neste sábado (23) para comentar o excesso de sono de Arthur Aguiar dentro do 'BBB 22'. O marido da coach foi criticado por não prestigiar o desfile da ex-colega de confinamento, Natália Deodato, na Marques de Sapucaí, transmitido para os participantes que seguem no reality show.

fotogaleria A esposa do ator iniciou o vídeo falando sobre a prova de resistência que terminou no começo da noite de sexta-feira e garantiu Paulo André na final do programa. "Foram mais de vinte e quatro horas acordado, porque ele ficou até depois do programa exausto, cansado. Nitidamente ele está sofrendo de uma depressão lá dentro. Por isso ele dorme tanto, come tanto coisas que ele não come no dia a dia. Por isso está tão triste e abalado. Ele já vem com uma depressão mal curada, que não é de hoje. Obviamente a pressão lá dentro só agravou tudo", contou.

Maíra Cardi afirmou que o problema não é novidade para o casal. "O que eu mais queria dizer é que depressão é uma doença séria, que mata. Não é de hoje que ele vem com esse quadro, mas sim, piorou lá dentro por conta de ene coisas: Privação de sono, pressão psicológica. Encontrar seus monstros, também. Uma pessoa que já foi abandonada, rejeitada, que tem qualquer rastro de abandono, fica com uma ferida profunda não resolvida. Obviamente ele teve que encontrar esses monstros lá dentro. Não está sendo fácil para ele e para a gente aqui fora", disse.

"Um mês antes de entrar na casa, por um quadro infinitamente mais simples, ele falou para mim, olhando nos meus olhos, e para a equipe dele, que pensou em tirar a própria vida. Só não fez isso por conta da filha. Eu queria pedir um pouco de empatia para vocês. O Arthur não sabe lidar bem com críticas. Por muito menos, por conta de uma enxurrada de críticas da internet ele usou essa fala que assustou todos nós da equipe. Então, se ele está passando por essas dificuldades lá dentro, a gente deveria olhar com olhar de humanidade e entender que nem tudo é simples como se imagina", pediu. "Quando ele sair, a gente vai ver e tratar isso. Já estou fazendo o que posso com a equipe para que quando ele sair possa ser amparado", completou.

Nas redes sociais, o desabafo feito pela coach na reta final do reality show não agradou. "Primeiro Maira Cardi usou uma febre para justificar a louquice dela agora usou a depressão para justificar a falta de caráter e respeito do marido, olha alguém tem que parar essa mulher", afirmou um internauta. "A pior coisa do BBB foi trazer a tona Arthur Aguiar e Maíra Cardi. Saudades da época que eles eram esquecidos na internet e eu não precisava ver nada a respeito", escreveu outro.

