Rodrigo Mussi segue recuperação após saída da UTIReprodução/Instagram

Publicado 23/04/2022 20:51

Rio - Três semanas após sofrer um grave acidente de carro, Rodrigo Mussi segue evoluindo durante a internação no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Neste sábado (23), o irmão do ex-BBB informou que o gerente comercial continua apresentando lucidez e deve entrar em "reabilitação intensiva" nos próximos dias.

"O Rod está bem, mais lúcido e bastante ativo. Acreditamos que, em breve, será encaminhado para a reabilitação intensiva, haja vista que tem respondido muito bem às atividades. Pra cima, Rod", comemorou Diogo Mussi em postagem nos Stories do Instagram.

O ex-participante do "BBB 22" deixou a UTI na última quarta-feira e foi levado para a enfermaria, onde já se movimenta pelo quarto e faz exercícios com foco em sua recuperação. Rodrigo foi internado no dia 31 de março, após sofrer um traumatismo craniano em um acidente de carro. Desde então, o ex-brother já realizou três cirurgias e hemodiálise, além de ter seu estado considerado grave constantemente.