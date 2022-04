Arthur Aguiar - reprodução do instagram

Arthur Aguiarreprodução do instagram

Publicado 24/04/2022 08:52

Rio - A alimentação de Arthur Aguiar foi assunto no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada deste domingo. Após a festa, o ator disse para Paulo André que ia fazer uma 'boquinha' antes de dormir. O atleta ficou chocado com a informação.

"Tu vai comer ainda? Que loucura", reagiu o atleta. "Quase não comi lá. Quase não comi salgado, só japonês", explicou o marido de Maíra Cardi. "Tu é fã de japonês, né?", perguntou o velocista ao amigo. "Não sou muito fã, não", ponderou Arthur. "É, sim, cara. Que loucura. A Maíra gosta?", quis saber Paulo André. O ator, então, falou sobre o gosto alimentar da esposa. "Ah, gosta, mas também não é fã: 'ah, quero comer um japonês'. Nunca vi ela falar: 'estou com vontade de comer um japonês'", comentou.

O atleta opinou: "Tu vai chegar lá e ela vai virar fã de japonês". "Se eu chegar lá e ela continuar gostando de mim, sendo minha mulher, já está bom", desejou o ator. Paulo André disse que Maíra vai estar esperando o ex-'Rebelde' e brincou. "Ela vai deixar você comer pão". "É impossível. Não tem como", disse Arthur. "É que ela quer te ver feliz", frisou o atleta olímpico. "É que eu não sou feliz assim. Esse é o problema. Na verdade, eu não vejo a hora de poder voltar a comer bem e treinar direto", finalizou o ator.

Após 'jantar', Arthur Aguiar voltou ao quarto Grunge. "Amassou a farofa, paizão?", perguntou Paulo André. "Acabei", respondeu o ator. "Isso é porque ele voltou de uma festa com comida", pontuou Eliezer. Douglas Silva comentou: "Está se despedindo". Arthur listou o que comeu na festa e concordou com DG: "É, vai que eu vou embora amanhã". "Chegar lá, a Maíra: vem brócolis, couve flor, alface... Esquece", brincou Douglas. "Mas eu que quero, não é ela que quer, não. Ela nunca me forçou nada", disse o marido de Maíra Cardi. "Tu entende tudo errado", reclamou o ator.