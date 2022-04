Arthur Aguiar e Paulo André se desentendem em festa - reprodução da TV Globo

Publicado 24/04/2022 07:44

Rio - Arthur Aguiar e Paulo André se estranharam na última festa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na noite deste sábado. Após se desentenderem sobre os shows que iam rolar durante a madrugada, os brothers trocaram provocações assim que a apresentação de Paula Fernandes foi anunciada no telão.

"Vai ter nada", começou Paulo André. Em seguida, o atleta e Eliezer vibraram com o show. "Vamos, Paula!", afirmou o velocista. "Pássaro de Fogo", pediu o designer. "Vai rolar", respondeu Paulo André. Arthur, então, decidiu alfinetar o amigo. "Mano, teu argumento foi ridículo, não tem nada a ver", apontou o ator. "Estou zoando, moleque. Larga de ser rabugento. A uma hora dessa do campeonato", rebateu P.A.



Na festa 'Memórias', fotos da infância e de momentos pessoais dos quatro participantes apareceram em um telão. Imagens do #FeedBBB e dos brothers em outras festas da temporada também foram exibidas em outras telas. Eles ainda foram presenteados com um show exclusivo do cantor americano Jack Johnson.