Tiago Abravanel e o marido, Fernando Poli Reprodução / Instagram

Publicado 24/04/2022 17:59

Rio - Tiago Abravanel e o marido, o produtor e empresário Fernando Poli, publicaram suas fotos como padrinhos de um casamento celebrado na noite de sábado (23), em São Paulo. Por conta do evento, os dois não puderam comparecer ao Carnaval carioca.

Inicialmente, Tiago acabou confundindo os fãs no Instagram, ao publicar uma foto em que posa ao lado de Fernando e escrever: "Bora casar". Ao perceber a confusão, o ator explicou que estava indo com o marido ao casamento dos amigos Thais Costa e Bruno Magri, pois os dois seriam padrinhos.

A cerimônia foi realizada na igreja Nossa Senhora do Brasil, no bairro Jardins, em São Paulo. Os dois não puderam formar par no altar, cada um precisou entrar na igreja com uma amiga. Nos comentários da publicação de Tiago, Fernando escreveu: "Par, sempre meu par".

O casal está junto há sete anos, e pretendem oficializar a união no dia 11 de outubro deste ano. Ainda no "BBB 22", o ator comentou sobre a celebração: "Eu vou casar em outubro, aí vocês vão ter que ir. Meu marido falou: 'não faça amizades porque não vai aguentar a lista do casamento'. Mas não vai ter como", disse bem humorado.