Arthur Aguiar e Paulo André Reprodução / Globo

Publicado 24/04/2022 18:54

Rio - Preocupado com o resultado do décimo oitavo paredão do "BBB 22", Arthur Aguiar confessou para o amigo Paulo André que teme ser eliminado na noite deste domingo (24). Durante uma conversa, o ator indagou ao atleta o que ele acredita que acontecerá nesta berlinda.

"O que você acha que vai acontecer hoje?", quis saber Arthur. "Pergunta muito sinistra. Essa pergunta é difícil", respondeu P.A.

"Né? Também acho. Por isso que estou te fazendo", insistiu o ex-Rebelde. "Cara, acho que tu não sai, não", opinou Paulo André.

"Quem você acha que sai, então?", perguntou o ator. P.A continuou alegando que era muito difícil poder opinar sobre isso e relembrou algo que o próprio Arthur disse mais cedo: "Tipo, a explicação que você falou, que foi a que faz mais sentido na minha cabeça. A questão de torcida, a oportunidade de tirar um cara forte. Se fosse, de fato, por que o Tadeu falou, não faria sentido ele sair, porque ele já tinha batido no Paredão com pessoas que queriam estar na reta final. E o Brasil abraçou, querendo ou não", concluiu.

Ao analisar a resposta do amigo, o marido de Maíra Cardi confessou: "Estou com medo de sair, vou ser sincero. Com medo mesmo".