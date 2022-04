Xuxa comenta sobre sua torcida no programa - Reprodução / Globoplay

Xuxa comenta sobre sua torcida no programa Reprodução / Globoplay

Publicado 25/04/2022 09:27 | Atualizado 25/04/2022 09:36

Rio - No início da madruga desta segunda-feira (25), Rafa Kalimann conversou com Xuxa sobre sua visão do reality, no programa "Bate-Papo BBB". Durante a entrevista, a rainha dos baixinhos revelou sua torcida para vencer o "BBB 22".

fotogaleria

"Arthur", disse Xuxa, que afirmou torcer também por Paulo André, mas que na reta final, o ator conquistou seu apoio completamente.

"Pela trajetória toda do Arthur, ele deveria ganhar por ser o melhor jogador. [...] Agora, se a gente for analisar por outros detalhes, o P.A é muito lindo e vai arrasar, vai fazer muitas fotos. Mas se o Arthur vencer, a gente vai ver a importância de entrar para jogar", disse.

Ao final de sua participação no programa, Xuxa admitiu ser muito fã do "BBB" e elogiou a apresentação de Tadeu Schmidt, que assumiu o reality este ano. "Para mim, ele foi o verdadeiro campeão do 'BBB 22'.", concluiu a loira.