Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do ’BBB 22’ - Reprodução

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do ’BBB 22’Reprodução

Publicado 25/04/2022 07:48

Rio - A edição deste domingo do "BBB 22" consagrou Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André Camilo como os três finalistas do reality show. Eliezer foi eliminado com 65,76% dos votos em um paredão contra Arthur e Douglas. O ex-Rebelde teve 21,15% dos votos e Douglas ficou com 13,09%. No total, o paredão contou com 278.082.333 votos.

fotogaleria

Eliezer era o último integrante do quarto Lollipop. "Olha aonde você chegou", disse Tadeu Schmidt em seu discurso de eliminação. Eli se despediu dos amigos com abraços apertados. "Estou torcendo por vocês demais. Vocês merecem muito", afirmou. "Irmão, parabéns por tudo", respondeu Arthur Aguiar. "Seu guardanapo não está vazio, moleque! O Brasil é seu", disse P.A., fazendo referência ao discurso de Tadeu.

"Confia no teu coração. Nunca se diminua, nunca pense que você não é capaz. Você chegou num lugar que nem você mesmo acreditava", continuou o atleta. "Obrigado por tudo, galera, foi muito bom. Nessa reta final, foi muito bom estar com vocês", se despediu Eliezer.