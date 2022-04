Eliezer comenta sobre Maria e Natália no - Reprodução / Globoplay

Eliezer comenta sobre Maria e Natália no Reprodução / Globoplay

Publicado 25/04/2022 09:05 | Atualizado 25/04/2022 09:24

Rio - Após ser eliminado do "BBB 22", Eliezer participou do programa "Bate-Papo BBB" e comentou seus affairs dentro da casa. Questionado sobre sua relação com a cantora Maria e também com a manicure Natália, o ex-brother afirmou que com a primeira estabeleceu um tipo de parceria e com a segunda foi uma questão mais "romântica".

fotogaleria

"A minha relação com a Maria era bem diferente da [com a] Natália. O que aconteceu com a gente, sexualmente falando, foi uma coisa à parte da nossa relação. A gente primeiro construiu uma relação", explicou Eliezer.

"Se ela ficasse mais, nós seríamos aliados. A gente estava nesse caminho de sermos nós três: eu, ela e Vyni. Estávamos muito próximos quando ela saiu. O caminho era a gente se tornar muito mais aliado do que de fato um romance, um casal", completou.

"A Natália foi uma coisa mais romance, talvez no final, e a Maria não. Uma coisa pontual, mais carnal, mas a nossa relação no jogo continuava firme", ponderou o empresário.

Quando perguntado sobre as noites que passou debaixo do edredom com a designer de unhas, Eliezer foi direto: "Foi ótimo, foi uma experiência incrível. Não me arrependo nem um pouco. É supernormal, mas muitos ainda têm tabu sobre sexo".

"Quando aconteceu, fiquei preocupado com a minha família, porque tenho irmão de 10 anos, minha avó... Fiquei preocupado, porque na minha cidade são todos conhecidos. Imaginei qual seria a repercussão disso", confessou.

O ex-BBB afirmou que se Maria continuasse na casa, provavelmente o affair com Natália poderia não ter acontecido, já que ele ficaria bastante preocupado com a interpretação do público.

"Se a Maria ficasse, não iria acontecer. Já pensei sobre isso. Ficaria com muito receio de começar uma relação com a Natália. Nem por minha causa, mas pelo que as pessoas aqui fora iriam achar. Me colocar como macho escroto, que fica com duas na mesma casa. Talvez teria essa preocupação."

Ainda sobre Nat, Eliezer revelou se desejaria retomar a relação com a sister, fora do jogo: "Não sei, não sei o caminho que vamos seguir, vai valer uma conversa", refletiu.