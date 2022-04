Arthur Aguiar se fere, após comemoração por estar na final do programa - Reprodução / Globoplay

Arthur Aguiar se fere, após comemoração por estar na final do programaReprodução / Globoplay

Publicado 25/04/2022 10:01

Rio - Arthur Aguiar comemorou por pouco tempo a conquista de estar no Top 3 do "BBB 22". Minutos após se jogar na piscina com Paulo André e Douglas Silva, na madrugada desta segunda-feira (25), o ator acabou machucando o pé.

A partir do momento que começou a sentir dores no local, Arthur comunicou aos colegas de confinamento e se dirigiu ao confessionário, a fim de pedir atendimento médico.

No entanto, depois de um tempo, o brother voltou a se reunir com D.G e P.A no lado de fora da casa para dar continuidade à comemoração. Em conversa com Douglas, o marido de Maíra Cardi afirmou que o pé estava começando a inchar.