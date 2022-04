Arthur Picoli é visto passeando com morena no Village Mall, shopping localizado na zona oeste do Rio de Janeiro - Edson Aipim / AgNews

Publicado 25/04/2022 12:14 | Atualizado 25/04/2022 12:17

Rio - Arthur Picoli foi fotografado enquanto aproveitava a tarde de domingo (24) no shopping Village Mall, localizado no Rio de Janeiro, junto à uma morena. A companhia do ex-BBB se chama Marina Cunha e é nutricionista e influenciadora digital. Eles já haviam sido vistos juntos durante os desfiles das escolas de samba do grupo especial, na Marquês de Sapucaí.

fotogaleria

Arthur estava sorridente ao lado da nutricionista enquanto caminhavam pelo shopping e após algum tempo, os dois decidiram comer em um restaurante interno do local. Na hora da refeição, o ex-BBB percebeu que estava sendo fotografado e até brincou com o paparazzi de plantão.

Vale lembrar que o professor de educação física já afirmou estar aproveitando a fase de solteiro para conhecer novas pessoas e teve supostos flertes expostos pela cantora Pabllo Vittar

"Arthur só está de miguézinho no meu inbox do Instagram. Não vou mentir, falo mesmo. Então, Arthur, já vou falar aqui: se você quiser me pegar, venha com tudo, porque não estou nem aí. Quero mesmo", contou Pabllo durante o reality show "MTVixe".