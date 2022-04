Arthur Aguiar comenta sobre aniversário da filha - Reprodução/Gshow

Publicado 25/04/2022 19:47

Rio - Em conversa com Douglas Silva e Paulo André na casa do 'BBB 22', Arthur Aguiar relembrou o aniversário da filha, Sophia, de 3 anos, fruto do casamento com Maíra Cardi. O cantor revelou que o único gênero musical tocado durante a comemoração foi o gospel e que a previsão era de chuva para a data.

fotogaleria "Foi num espaço próximo da nossa casa que é muito sinistro. É aberto, é mais pra casamento, mas é muito bonito. E a previsão era chuva e a gente bancou a ideia: 'vai fazer sol'. Era 80% de [chance de] chuva. Fez sol. Sol sem nuvem. Não tinha explicação", contou.

Arthur ainda comentou sobre o clima diferente que rodeou o lugar. "As pessoas que foram na festa, que não foi pra muita gente, mas um número considerável de pessoas, falaram que energia que tinha naquele lugar, naquele dia, era uma parada muito surreal. Porque era uma festa de criança que só tocou, do início ao fim, louvor. [...] Todo mundo que foi na festa falou: 'Que parada sinistra'. E a Sophia cantando tudo. Foi uma vibe muito maneira. Esse dia foi inesquecível. A gente tinha orado pra caramba no dia anterior. Não choveu. Se tu ver as filmagens, você vai falar: impossível. Era céu azul. Acabou a festa, chuva. Esse dia foi bizarro. Muito maneiro", disse.