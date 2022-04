Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do ’BBB 22’ - Reprodução

Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André são os finalistas do ’BBB 22’Reprodução

Publicado 25/04/2022 18:11

O BBB22 está chegando ao fim! Nesta terça-feira (26), o programa irá anunciar o vencedor da atual temporada e um dos três finalistas levará o prêmio milionário para casa. Durante o raio-x desta segunda-feira (25), Douglas, Arthur e Paulo André deixaram suas mensagens para o público e se mostraram confiantes.

fotogaleria

Na véspera da final, os brothers foram ao confessionário e abriram o coração. DG afirmou estar seguro de que pode ocupar o ponto mais alto do pódio, mandando um voto de confiança à família e aos fãs, para que votem pela sua vitória. “Não é que eu estou mesmo, gente?! Sem acreditar nisso! Eu estou na Final, eu consegui! Eu disse que conseguiria, eu consegui. Eu só quero agradecer. Gente, vamos votar, quero ser campeão disso aqui. Pode largar o voto, amassando!”, disparou ele, com um grande sorriso no rosto.

P.A também marcou presença no raio-x. O atleta, que tem uma grande legião de apoiadores fora da casa, afirmou que, apesar de ter conseguido a vaga na final antes dos demais, demorou para acreditar. “Já estava com a vaga na Final, mas, só ontem que caiu a ficha, acho que deu para perceber. Estou muito feliz de estar na Final com duas pessoas que passei a considerar como irmãos aqui dentro. Larga voto em mim!”, pediu Paulo.

Já Arthur, apoiado por um exército de fãs nas redes sociais, fez um apelo e agradeceu por ter chegado até o fim do reality. “Que loucura! Estou na Final, vote em mim, gente! Eu não tenho nem como agradecer, eu estou muito feliz. Realmente não imaginei estar nessa posição. Chegou a hora de a gente coroar toda essa trajetória e levar esse prêmio para casa. Votem muito, gente, votem sem dó”, afirmou o ator.

Os três estão na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, que será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (26).