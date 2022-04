Jade e Leo Picon viajam juntos para Malibu - Reprodução / Instagram

Publicado 25/04/2022 18:46 | Atualizado 25/04/2022 20:02

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon decidiu usar suas redes sociais para declarar seu amor pelo irmão, o também influenciador digital Leo Picon, nesta segunda-feira. Os irmãos estão fazendo uma viagem juntos por Malibu, nos Estados Unidos. Na foto, eles posam abraçados em frente à uma praia paradisíaca. Na legenda, Jade escreveu: "Pra sempre nós dois!"

Jade Picon foi a sétima eliminada do "Big Brother Brasil 22" e seu irmão comentou assiduamente sua participação nas redes sociais, embora nem sempre concordando com as atitudes da irmã. Os dois sempre demonstraram ter uma relação muito próxima, leve e sincera.