Pabllo Vittar diz que Arthur Picoli flerta com ela, mas ex-BBB negaReprodução

Publicado 11/04/2022 10:16 | Atualizado 11/04/2022 10:20

Rio - A cantora Pabllo Vittar contou que o ex-BBB Arthur Picoli costuma mandar mensagens privadas para ela nas redes sociais durante participação no reality show "MTVixe" e deixou a internet em polvorosa neste domingo. Tudo começou quando Ingrid Ohara perguntou se Pabllo ficaria com o humorista Rafael Chalub, conhecido como Esse Menino, e os ex-BBBs Gil do Vigor e Arthur Picoli.

"Esse Menino é muito fofa e vou passar porque é muito minha amiga. Ficaria com Gil, ele é muito bonito, uma gay muito bela", disse Pabllo. "Arthur só está de miguézinho no meu inbox do Instagram. Não vou mentir, falo mesmo. Então, Arthur, já vou falar aqui: se você quiser me pegar, venha com tudo, porque não estou nem aí. Quero mesmo", disparou Pabllo.

A declaração de Pabllo viralizou nas redes sociais e os internautas resgataram uma conversa de Arthur com Gil do vigor em que o brother elogiava a cantora enquanto ainda estava confinado. "A Pabllo é gata, hein? Vai tomar no c*. O tamanho das pernas, velho, desse tamanho? E a bunda?", disse Arthur.

A Pablo falando que o Arthur picoli tá de papinho na direct dela socorrooo pic.twitter.com/XZox4EmB9G — Jenny(@Jennybysm) April 11, 2022

Mas ao saber da repercussão que a história estava ganhando nas redes sociais, Arthur negou flertar com Pabllo. "Parei meu videogame para falar uma parada para vocês. Imagina se eu namorasse com todo mundo que sai em site de fofoca? Se eu namorasse todo mundo que eu beijo? Não é a primeira vez que sai esse tipo de comentário, não tenho culpa de tratar todo mundo bem. Esse é meu jeito de brincar. Assim como sei que quando as meninas são gentis isso não quer dizer que elas estão dando mole e querem me pegar", disse o ex-BBB.

"Eu sou assim com todo mundo, com meus amigos sempre faço esse tipo de brincadeira. Não estou me justificando, até mesmo porque a Pabllo Vittar é gostosa pra caralh*, mas isso não quer dizer que eu pegaria. Se eu fiz esses comentários dentro da casa, falei sobre isso dentro da casa, não é segredo pra ninguém. Agora, fica uma coisa bem distante, um abismo eu elogiar e pegar a pessoa, querer algo com a pessoa. Então, parem de show. Parem de bobeira, gente. Parem de dar ouvido para hater", disse.