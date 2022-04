Ex-BBB Ana Clara comemora aniversário de 25 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 11/04/2022 18:34

Rio - Ana Clara impressionou os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos em que veste um look sexy para comemorar seu aniversário. A ex-BBB e apresentadora completa 25 anos nesta segunda-feira (11), e usou suas redes sociais para compartilhar uma breve reflexão sobre a data especial.

"Meu dia!!! 25 anos de realizações e alegria!!! Sinto que hoje vivo uma fase de plenitude profissional que me faz tão feliz que reverbera em tudo à minha volta, espero comemorar muitos aniversários como esse ainda e cada vez mais feliz!", declarou a ruiva na legenda da postagem no Instagram.

A ex-participante do "BBB 18" também comemorou o aniversário de forma antecipada com um festão realizado em uma casa de festas no Joá, Zona Sul do Rio de Janeiro. A apresentadora do "Rede BBB" reuniu vários amigos famosos como as ex-BBBs Rafa Kalimann e Camilla de Lucas, além de artistas como Deborah Secco, Joaquim Lopes e Bruno De Luca, com quem apresenta o "BBB: A Eliminação", no Multishow.

