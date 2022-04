Betty Faria curte dia de sol na Praia do Leblon

Rio - A atriz Betty Faria, de 80 anos, aproveitou a manhã desta segunda-feira para pegar um solzinho. A artista esteve nas areias da Praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, onde aproveitou para relaxar e tomar uma água de coco. Simpática, Betty se divertiu conversando com ambulantes e posou para fotos com alguns admiradores. A atriz deixou o local usando uma máscara de proteção contra o coronavírus.

