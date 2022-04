Marina e Sofia se formaram no ensino médio em uma escola de Miami, nos Estados Unidos - Reprodução Internet

Publicado 11/04/2022 11:24

Rio - Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato, fez um post no Instagram para comemorar a formatura das filhas gêmeas, Marina e Sofia, de 18 anos, no ensino médio. As adolescentes se formaram em uma escola de Miami, nos Estados Unidos, onde moram. Além das gêmeas, Gugu e Rose Miriam também são pais de João Augusto.

"O papai coruja deve estar muito feliz. Ele esperava esse momento com alegria", disse Rose Miriam nas redes sociais, fazendo referência a Gugu Liberato. Marina e Sofia celebraram a ocasião com um baile de formatura e usaram vestidos longos e cheios de brilho. O apresentador Gugu Liberato morreu em casa, nos Estados Unidos, em 2019, após um acidente doméstico. O apresentador, inclusive, teria completado 63 anos neste domingo, dia 10 de abril.