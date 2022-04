Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem dia de praia - Reprodução/Instagram

Publicado 10/04/2022 10:34 | Atualizado 10/04/2022 10:37

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira encantaram os seguidores, na noite deste sábado, quando o cantor publicou uma foto em que os dois surgem juntos em um dia de praia. O registro compartilhado no Instagram do sambista mostra os dois sorridentes, enquanto a atriz ainda esbanja a beleza natural ao posar sem maquiagem.

Em pouco tempo, a postagem rendeu uma chuva de elogios para o casal e os fãs aproveitaram para enviar recados carinhosos para os famosos. "Amo ver a sintonia desses dois", escreveu uma internauta. "Casal mais querido do Brasil", disparou outro seguidor. "Surra de beleza", completou um terceiro.

A publicação veio no mesmo dia em que Paolla usou suas redes sociais para contar detalhes de sua personagem na nova novela das 19h , "Cara e Coragem". Em maio, a trama escrita por Claudia Souto substituirá "Quanto Mais Vida, Melhor", com a atriz no papel da protagonista Pat.

"Ela tá chegando com muito estilo! A SUPER-Pat é minha nova personagem em #CaraECoragem, próxima novela das 19h. SUPER heroína do dia a dia", adiantou a atriz, no Instagram, ao compartilhar as primeiras imagens do visual da gata.

Confira: