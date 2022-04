Web suspeita de romance entre Jade Picon e Gabriel Medina - Reprodução/Instagram

Web suspeita de romance entre Jade Picon e Gabriel MedinaReprodução/Instagram

Publicado 09/04/2022 12:44

Rio - Um boato de que Jade Picon e Gabriel Medina estariam juntos tem movimentado as redes sociais desde a madrugada da última sexta-feira (8). Internautas ficaram agitados após reparar que os famosos poderiam estar dividindo o mesmo quarto de hotel ao comparar cliques recentes compartilhados pelos dois em seus perfis na internet.

fotogaleria

As suspeitas aumentaram após a ex-esposa de Medina, Yasmin Brunet, parar de seguir Jade no Instagram, na tarde de ontem, além de apagar comentários que havia deixado em postagens da ex-BBB. O "unfollow" da loira chamou a atenção dos fãs pelo fato de que as duas costumavam trocar mensagens carinhosas e a modelo chegou a declarar torcida para a influenciadora no "BBB 22".

Antes mesmo de ser confirmado, o suposto affair entre Jade e Medina já dividiu opiniões entre os internautas, com fãs do "BBB" criticando a morena por se envolver em outro romance pouco tempo depois do affair com Paulo André no reality show. Após ser eliminada do programa, a irmã de Leo Picon esclareceu que não pretendia seguir com o relacionamento fora da casa.

"Enquanto o P.A dá beijo na pulseira que ela [Jade] deixou pra ele, quando ele ganha prova, ela já fez a fila andar… Ela é solteira, errada não está, mas dizem que ela e Yasmin tinham uma amizade e por isso veio o unfollow. Se ela for ‘talarica’ nesse nível, o P.A se livrou", criticou uma usuária do Twitter.