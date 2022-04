Viih Tube revela estoque de camisinhas após vidente prever gravidez - Reprodução/Instagram

Viih Tube revela estoque de camisinhas após vidente prever gravidezReprodução/Instagram

Publicado 08/04/2022 21:32

Rio - Viih Tube surpreendeu os fãs, nesta sexta-feira (8), ao revelar nas redes sociais a gaveta onde guarda camisinhas. Nos Stories do Instagram, a influenciadora de 21 anos explicou que decidiu juntar um estoque de preservativos após receber a previsão de uma vidente dizendo que a ex-BBB engravidaria ainda neste ano.

"Eu sei que vocês são 'fifi' e gostam de coisa curiosa", começou a youtuber, antes de abrir a gaveta em uma cômoda ao lado de sua cama. "A Lene Sensitiva me disse que eu ia engravidar esse ano. Eu já era precavida, super protegida, mas agora não tem como acabar, tem estoque aqui, ali", contou Viih Tube.

A ex-sister deixou claro que não tem interesse em engravidar no momento e justificou o motivo de ficar tão preocupada com a profecia da vidente: "Eu passei na Lene antes do 'BBB' e tudo que ela falou aconteceu, e eu levo muito a sério essas coisas. Então, tem um estoque, eu estou super precavida e esperta, porque não estou pronta para ser mãe, acho que não... Então, é isso, agora tem essa gaveta aqui", finalizou a influenciadora.

Recentemente, Viih Tube tem movimentado as redes sociais com sua vida amorosa agitada. Após o fim do affair com o influenciador Lipe Ribeiro, a ex-participante do "BBB 21" já foi vista aos beijos com seu ex-namorado, Bruno Magri, e com o também ex-BBB Rodrigo Mussi, que está internado na UTI após sofrer um grave acidente de carro.