Publicado 08/04/2022 16:40 | Atualizado 08/04/2022 16:47

Rio - Gil do Vigor usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (8), para anunciar que deve retornar aos Estados Unidos para continuar seu pós-doutorado em Economia, na Universidade da Califórnia. No Twitter, o ex-participante do "BBB 21" comentou os trabalhos artísticos que realizou durante sua estadia no Brasil, desde janeiro deste ano.

"Em agosto, estou voltando para o PhD! Falta bem pouquinho mas meu coração se enche de alegria por todas as experiências que tive/tenho a chance de vivenciar. Não sou artista, mas estou emocionado por experimentar a arte durante este meu tempo no Brasil! Hoje só tenho gratidão", declarou o economista.

Em seguida, Gil aproveitou esclarecer que "nunca desistiu" do curso ao responder uma fã que disse ter ficado chateada por pensar que o ex-brother teria abandonado os estudos. "Eu precisei parar para viver um pouco, para experimentar algumas coisas mas eu sempre soube que voltaria em agosto. Agora vai ser vigor até o fim", garantiu o pernambucano.

Enquanto não retoma os estudos, Gil do Vigor será um dos participantes da nova temporada da "Dança dos Famosos", que tem início neste domingo, dia 10, no "Domingão com Huck". A parceria entre o ex-BBB e a professora Mayara Rosa estreia ao som da pisadinha no primeiro dia de disputa entre o time masculino. Douglas Souza, Sérgio Menezes, Tierry, Vitão e Xande de Pilares também se apresentam no fim de semana.