Felipe NetoReprodução/Instagram

Publicado 08/04/2022 15:07

Rio - Felipe Neto preocupou os seguidores ao contar no Instagram que ficou doente durante sua estadia em Londres. O influenciador disse que realizou teste de Covid-19 após sentir muitas dores no corpo e ter febre de 39 graus. Apesar do resultado negativo, ele afirmou que o exame pode estar errado, já que um membro da sua equipe contraiu o vírus.

fotogaleria Na última quinta-feira, Felipe Neto comentou sobre os seus sintomas. "Uma das piores noites da minha vida. Febre altíssima, muito calafrio, dor no corpo, de cabeça. Ainda não sei qual vírus me pegou. Fiquei 14 horas seguidas dormindo (mas acordando toda hora). Vou ver agora o que faço. É horrível ficar doente em outro país. Torçam para não ser Covid, ou não sei quando vou poder voltar para casa", escreveu nos stories.

Pouco depois, o influenciador atualizou os seguidores. "Gente, infelizmente a Samanta testou positivo para Covid. Ela já está isolada, amanhã eu e Bruno testaremos de novo. Tudo indica que o meu dará positivo. Vou atualizando vocês, mas está difícil, estou com 39 graus de febre e está difícil de diminuir." Nesta sexta-feira (08), Felipe Neto falou brevemente sobre o seu estado. "Não estou melhor. Torçam por mim", disse.