Will Smith dá tapa na cara de Chris Rock durante o Oscar 2022 - AFP

Publicado 08/04/2022 17:30

Rio - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta sexta-feira (08) a medida que será aplicada em Will Smith após o tapa dado em Chris Rock na cerimônia realizada no dia 27 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos . O ator foi banido da premiação pelos próximos 10 anos. A sanção da Academia não impede Will Smith de ser indicado à premiação e nem retira a estatueta que ele conquistou na última edição.

fotogaleria "Hoje, o Conselho de Diretores convocou uma reunião para discutir a melhor forma de responder às ações de Will Smith no Oscar, além de aceitar sua renúncia. O Conselho decidiu, por um período de 10 anos a partir de 8 de abril de 2022, que o Sr. Smith não poderá participar de nenhum evento ou programa da Academia, pessoalmente ou virtualmente, incluindo, entre outros, o Oscar", afirmou em comunicado.

"Esta ação que estamos tomando hoje em resposta ao comportamento de Will Smith é um passo em direção a um objetivo maior de proteger a segurança de nossos artistas e convidados e restaurar a confiança na Academia. Também esperamos que isso possa iniciar um tempo de cura e restauração para todos os envolvidos e impactados", concluiu a nota.

No dia 30 de março, a Academia iniciou um processo disciplinar contra o ator. Os organizadores deram 15 dias para Will Smith se defender. Inicialmente, a decisão seria divulgada no dia 18 de abril, mas a reunião entre os diretores da Academia foi adiantada e as sanções divulgadas nesta sexta-feira.