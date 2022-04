Kamatos - Reprodução/Instagram

KamatosReprodução/Instagram

Publicado 08/04/2022 19:51

Rio - Em 2016, Kamatos deu o primeiro passo rumo ao sonho de ser uma cantora quando lançou seu primeiro single, "Our Way", que ultrapassou mais de 24 milhões de plays no Spotify. Agora, fazendo parte da nova agência musical Mousik, ela firmou a sua identidade no pop nacional com a canção "Só Eu Que Faço", que chegou as plataformas digitais nesta sexta-feira (08).

fotogaleria

Em "Só Eu Que Faço", Kamatos canta a intimidade de um casal sem firulas. Sua voz firme traz a segurança de quem se conhece e entende bem o outro, enquanto a base de guitarra e metais dão a potência e a sensualidade que a narrativa sugere. Como canta Ka: "Só de me olhar, sua boca pede pra provar cada curva minha / Beijo devagar, nós sem parar, meu gosto te faz perder a linha".

Essa intimidade é retratada no clipe com diferentes casais. Kamatos faz a trilha sonora para esses corpos apaixonados até o refrão explodir com cenas de todos eles se beijando com batons coloridos neon. "O clipe ficou com uma estética incrível. A música fala sobre paixão, mas principalmente sobre autoconfiança, quando sabemos do efeito que causamos nas pessoas que amamos. É a segurança de agir sabendo o que estamos fazendo. Quero que essa letra atravesse a história de muitas pessoas", afirmou a cantora.