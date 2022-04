Mel Maia desabafa sobre transição capilar ao mostrar cabelo sem alisamento - Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2022 15:55 | Atualizado 08/04/2022 15:56

Rio - Mel Maia usou suas redes sociais, na última quinta-feira (8), para compartilhar um clique em que mostra seu cabelo natural. Acostumada a aparecer com os fios alisados, a atriz de 17 anos surpreendeu os fãs ao exibir sua raíza cacheada, além de revelar o desejo que tem de assumir os cachos através da famosa transição capilar.

"Ver meu cabelo assim dá tanta vontade de fazer transição. Quem já fez sabe como é ficar com o cabelo assim. No momento eu não posso fazer, mas em breve farei. Me deem alguns anos e vou vou voltar com meu cabelo natural", afirmou a artista em seus Stories do Instagram.



Em outubro de 2020, Mel Maia contou aos seguidores que tentou realizar a transição capilar, mas desistiu do processo: "Meu cabelo não é liso natural, é cacheado. Faço química [para alisar os fios]. Tentei fazer a transição, mas minha autoestima caiu muito. Me arrependo de ter desistido. Mais para frente, vou tentar novamente", disse ela.

Recentemente, a atriz de 17 anos abriu o jogo sobre sua vida amorosa em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, no YouTube. A jovem, que é emancipada mas mora com os pais e a irmã, comentou sua fase solteira: "Já namorei duas vezes. Eu estou doida para parar meu trem. Não aguento mais ser solteira, mas vou esperar a hora certa. Não estou procurando ninguém porque isso dá sempre errado. Estou gostando da minha vida de solteira, mas às vezes cansa", desabafou.