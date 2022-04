Cintia Dicker no Conversa com Bial - reprodução da TV Globo

Publicado 08/04/2022 12:55

Rio - Casada com Pedro Scooby, Cintia Dicker falou sobre sua relação com Luana Piovani, ex-mulher do surfista, e com os filhos deles, Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6, em entrevista ao 'Conversa com Bial', da TV Globo, na noite desta quinta-feira.

"Luana sempre me tratou muito bem e a gente teve uma relação de muito respeito. Ela viu pessoalmente como é meu tratamento com as crianças, e reconhecer isso e ser grata a mim me deixa muito feliz. Ela me manda flores, áudio me elogiando... fico muito tranquila em saber que tô no caminho certo com eles", afirmou a modelo.

Durante o bate-papo com Pedro Bial, ela ainda confessou que ficou tensa ao conhecer aos pequenos. "Meu receio era do que eles falariam... 'quem é essa pessoa?' 'Por que está com meu pai?' Mas eles me surpreenderam muito, são supereducados, e isso vem dos pais deles. Eu tive muita sorte", ressaltou.

Cintia, inclusive, deixou claro que ama as crianças incondicionalmente e citou um combinado entre ela e Piovani. "Eu tenho um amor incondicional, eles me amam, eu os amo. E já tivemos uma conversa: 'Se eu, um dia, não estiver mais com papai, a guarda será dividida entre eu, ele e Luana'. Eles ainda falaram que o papai podia ficar menos, e mais comigo e com a mamãe. Tá tudo resolvido", disse, aos risos.