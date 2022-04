Will Smith - AFP

Will Smith AFP

Publicado 08/04/2022 20:59

Rio - Will Smith se pronunciou, na noite desta sexta-feira (8), após ser banido por 10 anos de todos os eventos promocionais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por dar um tapa no rosto de Chris Rock na cerimônia do Oscar 2022, realizada no último dia 27. "Eu aceito e respeito a decisão da Academia", afirmou o ator de 53 anos em curta declaração enviada ao site norte-americano Page Six.

fotogaleria

A medida foi divulgada no comunicado em que a Academia justifica a punição: "Esta ação que estamos tomando hoje em resposta ao comportamento de Will Smith é um passo em direção a um objetivo maior de proteger a segurança de nossos artistas e convidados e restaurar a confiança na Academia. Também esperamos que isso possa iniciar um tempo de cura e restauração para todos os envolvidos e impactados", diz a nota.

Vale destacar que a sanção não impede o artista de ser indicado à premiação e nem retira a estatueta que ele conquistou na última edição. Smith deixou a cerimônia com o primeiro Oscar de sua carreira ao vencer a disputa pelo prêmio de Melhor Ator, pela atuação no filme "King Richard: Criando Campeãs".

Na última sexta-feira, o ator renunciou à posição como membro da Academia, decisão que já o impedia de participar de eventos organizados pela mesma insituição que promove a entrega do Oscar. Além disso, o ator ainda fica impedido de participar das votações que escolhem os indicados e vencedores da estatueta dourada.

A polêmica se iniciou na cerimônia do Oscar 2022, quando Will Smith se revoltou com uma piada do comediante Chris Rock sobre a esposa do ator. Na ocasião, o humorista brincou com a cabeça raspada de Jada Pinkett-Smith, que é consequência direta da alopecia, doença autoimune que causa a queda dos cabelos. Poucos segundos após a "piada", Will subiu ao palco e deu um tapa no rosto de Chris, cena que se tornou o assunto mais comentado da noite.