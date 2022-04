Viviane Araújo mostra ultrassom do filho - Reprodução/Instagram

Viviane Araújo mostra ultrassom do filho Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2022 18:20

Rio - Viviane Araújo realizou nesta sexta-feira (08) o ultrassom do primeiro filho com o marido, Guilherme Militão. A atriz, que compartilhou o registro no Instagram Stories, se emocionou ao ouvir as batidas do coração do bebê.

fotogaleria "Eita! Estou aqui fazendo a ultra, ouvindo essa batida gostosa, essa bateria de escola de samba. Que delícia!", falou. Viviane Araújo ainda interagiu com a enfermeira que acompanhou seu processo para engravidar. "Minha enfermeira safadinha! É Bruna, você é safada, sabe por quê? Porque você está aqui e não era para estar aqui... Porque você quer ver o sexo. É só para saber no dia do chá. Mas você não se aguenta. E aí ela quer estar aqui. Olha aqui... A Dra. Dani me acompanhando e essa enxerida aí... E falei para a Dra. Andréia 'não passa lá pertinho para a gente não ver o sexo'", brincou.

A médica que realizou o procedimento contou para a atriz como o bebê estava posicionado no momento do exame. "O neném está de costas, ele está escondendo tudo, a perninha dobradinha", explicou.