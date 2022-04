Camila Queiroz e Giovanna Grigio gravam comercial na Zona Oeste do Rio

Rio - Camila Queiroz e Giovanna Grigio se encontraram na gravação de um comercial na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira. As duas esbanjaram simpatia no local e trocaram alguns abraços. Na ocasião, a esposa de Klebber Toledo usou um terninho xadrez e arrasou ao usar um batom vermelhão para compor a maquiagem. Já Giovanna usou um blusão branco, short e bota.

