Yasmin Brunet revela se aceitaria participar do ’BBB’ - Reprodução Internet

Yasmin Brunet revela se aceitaria participar do ’BBB’Reprodução Internet

Publicado 08/04/2022 13:09

Rio - A modelo Yasmin Brunet abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus fãs no Instagram e acabou sendo questionada sobre o "Big Brother Brasil". "Você entraria no BBB?", perguntou um seguidor. "Acho que talvez. Depende, mas iam me tirar de cara porque sou muito verdadeira", revelou a ex-mulher de Gabriel Medina.

fotogaleria

Yasmin tem chamado atenção nas redes sociais por compartilhar várias mensagens enigmáticas. Os internautas acreditam que ela está mandando indiretas para o ex. "Não tem sentimento mais triste do que ver a pessoa te provando que ela é tudo o que os outros te alertaram, enquanto você defendia ela", disse a modelo em uma das postagens.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet anunciaram a separação em janeiro deste ano. Eles se casaram em uma cerimônia intimista, há pouco mais de um ano, e tiveram um relacionamento marcado por polêmicas e brigas com a família do surfista nas redes sociais.