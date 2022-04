Sabrina Sato confessa que posou nua por 'prazer, dinheiro e vaidade' - Reprodução/GNT

Rio - Sabrina Sato abriu o jogo sobre as motivações que a levaram a posar nua para a Playboy. No "Saia Justa" da última quarta-feira (6), a apresentadora relembrou as duas ocasiões em que apareceu na capa da revista masculina após sua participação no "BBB 3", sendo a primeira em maio de 2003 e a segunda no mês de dezembro do ano seguinte.

"Na minha época mulher não ganhava o Big Brother. As pessoas já não votavam para a gente ganhar porque já sabiam que a gente ia ganhar o dobro do prêmio depois posando para a Playboy. Eu fiz por prazer, por dinheiro, por vaidade. A Playboy era muito poderosa na época", explicou Sabrina, durante um bate-papo com Astrid Fontenelle, Luana Xavier e Larissa Luz sobre empoderamento e a exposição do corpo feminino.

A famosa ainda acrescentou que, na época, não teve apoio da família em sua decisão de aparecer nua na revista: "Eu demorei para aceitar, eu quase não fiz, porque meu pai foi contra, minha mãe foi contra, todo mundo foi contra. Só que eu ia ganhar com a Playboy um dinheiro que ia mudar a minha vida e que meus pais trabalhando a vida inteira nunca tinham ganho", destacou.

"Então, querendo ou não, também era um início de um poder para mim, era um início da minha carreira que eu precisava", relatou ela, que tinha 22 anos de idade na primeira vez em que posou para a Playboy. Hoje, aos 41, Sabrina é casada com o ator Duda Nagle e mãe da pequena Zoe, de 3 anos.