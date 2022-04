Maíra Cardi - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi Reprodução/Instagram

Publicado 07/04/2022 17:39 | Atualizado 07/04/2022 18:39

Rio - Maíra Cardi, empresária e esposa de Arthur Aguiar, usou o Instagram nesta quinta-feira (07) para esclarecer a notícia de que ela abriu uma agência focada na preparação de participantes de reality show. Nos stories, a ex-BBB explicou seu objetivo com o novo negócio.

fotogaleria "Eu vi uma matéria da matéria que acabou saindo deturpada, como se eu fosse abrir curso de 'BBB' ou de reality. Não é nada disso, não vou fazer curso de nada. Até porque, se eu fosse fazer, já tinha feito há muitos anos, não é sobre isso. O que eu falei é que a equipe de ADM's do Arthur é sensacional, eles são muito bons. Existe um gap, um furo no mercado, uma dificuldade das pessoas encontrarem administradores de rede social. É uma coisa difícil, que eu tinha muita dificuldade de achar e que eu acho que pode ajudar muita gente, não só a galera do reality, mas influencer de modo geral. A empresa é sobre isso", esclareceu.

A empresária aproveitou para rebater Felipe Prior, participante do "BBB 20", que a criticou em um perfil de fofocas. "Um rapaz que chama Prior, um negócio assim, não sei porque eu não assistia televisão antes, acho que ele participou de algum 'BBB', falando que eu estou me achando. Eu não falei que vou abrir curso para realities, não foi isso. [...] Quando eu falo que vi um furo no mercado e que estou abrindo uma outra empresa para gerar mais empregos, ajudar mais pessoas, eu falo como a empresária que sou há nove anos, bem-sucedida. Não falo como ex-BBB apenas, como é o teu caso", disse Maíra.

Com a entrada de Arthur Aguiar no "BBB 22", Maíra Cardi tem sofrido ainda mais com as críticas. O relacionamento abusivo que ela afirmou já ter vivido com o ator é sempre relembrado pelos internautas que apontam a participação do marido da ex-BBB no reality show como uma manobra para limpar sua imagem e da coach lucrar ainda mais com seus cursos. "Maira Cardi deixando claro (o que já era óbvio) que Arthur criou um personagem pro BBB, pensou em tudo pra se colocar no papel de vítima, vai da até aula depois que sair, porque não, né!? Enganou milhares de babacas, funcionou!", opinou um internauta. "Maira cardi vai dar curso de como ser insuportável como ela e o marido?? Que dupla mais insuportável", detonou outro.