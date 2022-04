Thiaguinho e Carol Peixinho trocam comentários românticos - Reprodução / Instagram

Publicado 07/04/2022 12:27 | Atualizado 07/04/2022 12:31

Rio - Carol Peixinho utilizou a noite de quarta-feira (6) para compartilhar, em seu Instagram, algumas fotos do ensaio sensual que fez com a fotógrafa Maria Giorgi. A ex-BBB recebeu muitos elogios, em especial de seu namorado, Thiaguinho. "Obrigado, Deus", escreveu em inglês, para agradecer por tê-la como parceira. Peixinho respondeu o comentário, dizendo "máló", possível apelido entre eles.

Os dois foram alvos de boatos desde novembro de 2021, mas apenas no final de fevereiro deste ano assumiram o relacionamento.

Em uma foto dos dois juntinhos, publicada no Instagram do cantor, Thiaguinho declarou: "Luz pra tudo que é lado! No céu, no nosso olhar, no nosso coração…E que seja sempre assim… Iluminado! Felizão com sua luz.". Ao que a ex-BBB escreveu como resposta: "Minha felicidadezona de toda dia".

Desde o divórcio com a atriz Fernanda Souza, em 2019, o cantor mantinha seus relacionamentos privados. Quando assumiu o relacionamento com Peixinho em suas redes, Fernanda comentou em apoio: "Aê! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz para vocês! E semana que vem é nós nos churras!".