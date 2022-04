Claudia Raia - Reprodução/Instagram

Publicado 07/04/2022 15:56

Rio - Claudia Raia publicou um vídeo no Instagram refletindo sobre a maternidade e todos dos desafios que as mulheres enfrentam. A atriz é mãe de Enzo, de 24 anos, e Sophia, de 19 anos, frutos do casamento com Edson Celulari.

fotogaleria "Chegar na maturidade é desafiador, não só pelas mudanças físicas, hormonais ou psicológicas que precisamos enfrentar. Tem também aquela parte que quase ninguém fala, a hora que os filhos começam a sair de casa… e agora? bora conversar?!", escreveu na legenda.

Ao longo do vídeo, Claudia Raia comentou a síndrome do ninho vazio, melancolia sentida pelo pais quando os filhos crescem e saem de casa, e a saudade da filha caçula que foi morar nos Estados Unidos. "É a administração da saudade, a administração da síndrome do ninho vazio. Eu e a Sophia, a gente construiu uma relação muito potente, de duas mulheres potentes e unidas e sororidade, de mãos dadas. Então ela me faz muita falta, sou muito ligada aos meus filhos, sou mama italiana. Mas aprendi com muita análise que é: mama italiana dando liberdade e deixando eles voarem com as próprias asinhas deles", disse.

"Mas a Sophia é a minha companheira feminina. Mas a presença dela me faz falta, o olhar dela me faz falta, aprender com ela todos os dias, né? Ter esse olhar mais jovem, mais empoderado que a geração dela tem. Ela me faz falta todos os minutos do dia", confessou.