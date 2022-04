Após casamento, Cleo fala sobre desejo de ter filhos - Reprodução

Rio - Cleo abriu o jogo sobre o início do relacionamento com seu marido, o empresário Leandro D'Lucca. Em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, no YouTube, a atriz relembrou que os dois ficaram juntos em 2017, mas tomaram rumos diferentes, e só voltaram a se encontrar três anos depois, assumindo o namoro em janeiro de 2021.

"Começamos a ficar em 2017 e ficamos juntos por uns seis meses. Eu me apaixonei, mas queria ficar solteira. Eu estava numa fase solteira que eu não queria saber de nada sério na minha vida. E eu me apaixonei e eu não queria me apaixonar e acabei cortando”, confessou a atriz e cantora.

Em seguida, Leandro concordou com a decisão tomada pela artista na época: "A gente não tava preparado, não ia ter dado tão certo como agora". O casal relembrou que os dois chegaram a ter outros relacionamentos antes de se reconciliarem em 2020, poucos dias antes de ser decretado o isolamento social, por causa da pandemia do coronavírus.

“Eu tive um sonho com ele, muito forte. Sonhei com ele, acordei morrendo de saudade dele e acabei mandando mensagem”, revelou Cleo, ao comentar o motivo que levou o casal a reatar o romance. A artista assumiu o namoro com Leandro em janeiro do ano passado, e, em seis meses, os pombinhos decidiram selar a união com um casamento apenas no civil.