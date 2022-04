Xuxa - Reprodução

Publicado 08/04/2022

Rio - A apresentadora Xuxa fez revelações sobre um momento íntimo que teve com Ayrton Senna, com quem namorou entre 1988 e 1989. A rainha dos baixinhos participou do podcast "Papagaio Falante", de Sérgio Mallandro, e revelou que pediu para o piloto de Fórmula 1 usar o capacete na hora H. Segundo a apresentadora, o pedido aconteceu depois que ela contou para Senna, a quem ela chama carinhosamente de Beco, que uma pessoa já havia pedido para ela cantar a música "Quem quer pão?" durante a relação.

"Quando me relacionei com o Beco, contei como uma coisa engraçada. Só que na hora que a gente foi ficar junto, ele começou a puxar meu cabelo, como se fosse uma chuca, para cima. Eu falei para ele: 'você quer ficar com a Xuxa da televisão, com chuquinha, com bota? Não tem problema. Eu boto a bota, a chuquinha, e você bota o capacete?'. Foi para pagar com a mesma moeda. Na hora que ele foi, eu fiz 'tananam, tananam' [cantando o 'Tema da Vitória']", disse a apresentadora, que também falou sobre sua sintonia com Senna.

"Eu tinha uma coisa com o Beco que ninguém vai entender. Eu falava que eu pensava nele, e ele ligava para mim. A gente tinha uma coisa bem diferente", afirmou. "O sonho dele era que o carro de Fórmula 1 tivesse o outro lugar [ao lado do piloto], porque ele dizia que queria muito dividir isso comigo. Ele me passava com detalhes tudo o que vivia ali. Ele me ligava dizendo: 'rodei, capotei, adorei'. Quanto mais adrenalina, melhor. Ele precisava disso", contou Xuxa.

"As pessoas falam muito de alma gêmea e tal. Não sei se isso existe. Se ele fosse mulher, ele falava que gostaria muito de trabalhar com criança. E eu sempre falei para ele que gostava de carro. Eu sempre tive um pé pesado. Eu sempre quis correr. Se ele fosse mulher, ele dizia que gostaria de ter o meu trabalho. E eu, o dele. Então, a gente meio que se completava. Ele era ariano, e eu, também. A gente era muito parecido com gostos de cores e tudo. E também era ruim, porque, quando a gente brigava, eu, cabeça dura, esperava, e ele me esperava".

A apresentadora acredita que seu relacionamento com Senna a preparou para os próximos namoros. "Eu pisei muito na bola com ele. Na realidade, foi tudo uma preparação para hoje eu ter o Junno e não errar de novo. Se eu tivesse o Junno com 20 anos, como foi com o Beco, eu não teria dado valor".

Pelé

Na mesma entrevista, Xuxa falou sobre outro ex-namorado, o jogador de futebol Pelé. O relacionamento entre eles começou no início dos anos 1980 e durou seis anos. A apresentadora e o jogador se conheceram em um ensaio fotográfico. Ela revelou que Pelé levou as modelos para uma festa após a sessão de fotos e quase a beijou na boca ao se despedir. Xuxa contou também que, no início, só saía com Pelé com autorização dos pais.

"Meu coração bateu mais forte. Eu falei: 'por que estou fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu?'. Não era uma coisa certa na minha cabeça. Mas ele insistiu. [Pelé] mandava flores para minha mãe, conversava com o meu pai", disse Xuxa. "Foi dos 17 aos 23 anos. Foram seis anos. O Pelé realmente tem dupla personalidade, ele fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei muito pelo Dico (apelido), que era muito chegado à minha família, era muito divertido", completou.

"Agora, quando tinha essa outra coisa, me deu uma confusão. Às vezes, ele chegava com marca de batom. Ele falava: 'essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé'. Eu, com pouca idade, não entendia direito isso. Achava isso normal. Não foi uma tarefa muito fácil dos meus 17 aos meus 23 anos", finalizou.