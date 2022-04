Apaixonados, Chay Suede e Laura Neiva trocam beijos em rua de São Paulo

Rio - Chay Suede e sua mulher, Laura Neiva, foram flagrados no maior clima de romance após deixarem um restaurante, em São Paulo, na tarde de quinta-feira. Os dois almoçaram no local e depois trocaram alguns beijos e carinhos antes de entrar no carro para ir embora. Chay Suede e Laura são pais de Maria e José. Os dois são casados desde 2019.

